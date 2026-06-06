Tuxel millinin oyunçularına DÇ-2026 zamanı klublarını dəyişməyə icazə verəcək

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel 2026-cı il dünya çempionatı zamanı oyunçuların transferlərə icazə veriləcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, turnirin qrup mərhələsində İngiltərə Xorvatiya (17 iyun), Qana (23 iyun) və Panama (28 iyun) ilə qarşılaşacaq.
“Əgər kiminsə transfer etmək imkanı yaranarsa, biz mane olmayacağıq, amma bu, cədvəlimizə və məqsədlərimizə uyğun olmalıdır, yəni diqqətimizi cəmləmək və matçlara hazır olmaq. Oyundan əvvəlki və son günlərdə transferlər yoxdur.
İndiyə qədər heç bir oyunçu mənimlə əlaqə saxlamayıb. Lazım gələrsə, istənilən tibbi müayinəni aparmağa hazırıq. Hər zaman oyunçunun vəziyyətini aydınlaşdırmağa kömək etməkdən məmnunuq”, - “Daily Mail” Tuxeldən sitat gətirir.