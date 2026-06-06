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Təxminləri düz çıxan iqtisadçı DÇ-2026 üçün proqnoz verib

DÇ-2026
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6 İyun 2026 05:15
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Təxminləri düz çıxan iqtisadçı DÇ-2026 üçün proqnoz verib

Alman iqtisadçısı Yoahim Klement 2026-cı il dünya çempionatının qalibini proqnozlaşdırıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, ekspert bildirib ki, Niderland qarşıdan gələn çempionatda qalib gələcək və finalda Portuqaliyanı məğlub edəcək. Klement əvvəllər 2014-cü (Almaniya), 2018-ci (Fransa) və 2022-ci il dünya çempionatlarının (Argentina) qaliblərini proqnozlaşdırmışdı.

“Məni ilk dəfə dəhşətə gətirən şey Almaniyanın Braziliyada dünya çempionu olması idi, qismən də bütün mütəxəssislərin heç bir Avropa komandasının Cənubi Amerikada dünya çempionatını qazanmadığını qeyd etmələri idi.

Bu, tamamilə məntiqsizdir. Bu, lotereya oynamaq kimidir. Həmişə deyirəm ki, əgər kimsə mənim növbəti dünya çempionunun kim olacağı ilə bağlı proqnozuma əsasən mərc edərsə, ona artıq heç kim kömək edə bilməz.

Bu, sikkə atmaq kimidir. Bir sikkənin ardıcıl dörd dəfə eyni üzü üstə düşəcəyini proqnozlaşdırmaq olar və bu, çox güman ki, baş verə bilər. Amma bu, bunun yenidən baş verəcəyinə zəmanət vermir”, - deyə 2Der Spiegel” jurnalı Klementdən sitat gətirir.

Klementin modeli idman infrastrukturuna, əhalinin sayına, futbolun cəmiyyətdəki statusuna, milli komandanın dünya reytinqindəki mövqeyinə təsir edən hər bir ölkənin adambaşına düşən ÜDM-i və "şans"a bərabər olan şans elementi kimi bir sıra əsas dəyişənləri nəzərə alır.

İdman.Biz
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