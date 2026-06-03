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UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 14:20
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UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, UEFA-nın Apellyasiya Orqanının sədri klubun 2026/2027 mövsümü üçün UEFA Konfrans Liqasında iştirakına icazə verilməməsi barədə qərar qəbul edib.

Yayılan məlumata əsasən, “Turan Tovuz” turnirin reqlamentinin 4.01(g) maddəsində nəzərdə tutulan iştirak meyarlarına uyğun hesab edilməyib. Buna səbəb kimi klubun milli və ya beynəlxalq səviyyədə danışılmış oyunun təşkili və ya matçın nəticəsinə təsir göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərdə birbaşa və ya dolayı iştirakı göstərilib.

Beləliklə, Azərbaycan klubu növbəti mövsümdə avrokuboklarda çıxış etmək hüququndan qəti şəkildə məhrum edilib.

Xatırladaq ki, “Turan Tovuz” daha əvvəl yaydığı bəyanatda UEFA-nın qərarından şikayət vermək üçün “Court of Arbitration for Sport”a (CAS) müraciət edəcəyini açıqlamışdı.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
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