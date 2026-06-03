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“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 10:09
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“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat

“Turan Tovuz” klubu UEFA bayrağı altında keçirilən yarışlarda iştirakına qadağa qoyulması ilə bağlı İdman Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun bəyanatında bildirilib.

Tovuz təmsilçisinin bəyanatını diqqətinizə çatdırırıq:

“2025/2026-cı illər mövsümündə bütün idman prinsiplərinə əməl edərək mövsümü üçüncü pillədə başa vurduq və haqqımız olan Konfrans Liqasında çıxış etmək hüququ qazandıq. UEFA İntizam Komitəsi klubumuzun kriteriyalara cavab verib-verməməsinə dair araşdırma aparıb. AFFA İntizam Komitəsinin 13 dekabr 2019-cu il tarixli qərarını (qərarın linki: https://www.affa.az/ind.../news/ntizam-komitsinin-qrar/65952) əsas götürən qurum 2 iyun 2026-cı il tarixində klubumuzu 2026/2027-ci illər mövsümündəki UEFA-nın idman yarışlarında iştirakdan kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən 2019-2020-ci illər mövsümündə Birinci Divizionda çıxış edən komandamızın yeddi futbolçusuna futbolla bağlı bütün növ fəaliyyətlərinə qadağa qoyulmuşdu. Bildirmək istəyirik ki, klubumuz tərəfindən qərarın dəyişdirilməsi və bütün idman prinsipləri qorunaraq vəsiqə qazandığımız Konfrans Liqasında iştirakımızın təmin edilməsi üçün bu gündən etibarən bütün hüquqi addımlar atılacaq və İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) müraciət olunacaq. Əlavə olaraq bildirik ki, UEFA Konfrans Liqasına hazırlıq planlarımızda hər hansı dəyişiklik yoxdur. Bu ay komanda üzvləri toplanacaq və Türkiyəyə təlim-məşq kampına yollanacaq”.

İdman.Biz
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