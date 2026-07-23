24 İyul 2026
AZ

“Sefas hələ tam hazır deyil” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 İyul 2026 23:10
429
“Sefas hələ tam hazır deyil” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı

“Renaldo Sefas hələ tam hazır deyil. Bildiyiniz kimi, kollektiv məşqlərə daha gec qoşulub”.

Bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov komandanın son transferlərindən biri olan Renaldo Sefasın oyun səviyyəsi barədə İdman.Biz-in sualına cavab verərkən deyib.

“Qarşıda tam hazırlaşmağa 5-6 günümüz var. Dəqiq deyə bilməyəcəyəm, qarşıdakı oyunda 90 dəqiq oynaya bilər, ya yox. Yenə baxacağıq. Ola bilsin, oyunun əvvəlindən çıxıb 60 dəqiqə oynadı, ola bilsin, əvəzetnədən çıxı oynadı. Hər şey qarşıdakı günlərdə məlum olacaq. Amma ideal formasından uzaqdır”, - Qurbanov bildirib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bolqarıstanın “CSKA Sofia” kollektivi ilə qarşılaşıb. Matç 0:0 hesabı ilə bitib. Komandalar bir həftədən sonra cavab matçında qarşılaşacaqlar.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax” İbrahim Qədirzadə ilə yollarını ayırıb
00:38
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” İbrahim Qədirzadə ilə yollarını ayırıb

Qədirzadə komandada olduğu müddətdə 42 oyunda iştirak edib
Konfrans Liqası: Vüsal İsgəndərlinin komandası qalib gəldi
23 İyul 23:58
Azərbaycan futbolu

Konfrans Liqası: Vüsal İsgəndərlinin komandası qalib gəldi

İsgəndərli start heyətində meydana çıxıb
Elvin Cəfərquliyevin əsas heyətdəki yeri hələ də sual altındadır
23 İyul 23:33
Azərbaycan futbolu

Elvin Cəfərquliyevin əsas heyətdəki yeri hələ də sual altındadır - VİDEO

Elvin Cəfərquliyev "Qarabağ" - CSKA matçının 56-cı dəqiqəsində əvəzetmədən meydana çıxıb

Mahir Emreli fərqləndi, komandası qələbə qazandı
23 İyul 22:46
Futbol

Mahir Emreli fərqləndi, komandası qələbə qazandı - VİDEO

Görüş Polşa təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Qurban Qurbanov: “Havanın isti olması müəyyən çətinlik yaratdı”
23 İyul 22:39
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: “Havanın isti olması müəyyən çətinlik yaratdı”

Matç 0:0 hesabı ilə yekunlaşıb
Rəşad Sadıqov: “Qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilmədik”
23 İyul 22:30
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilmədik”

Komandaların cavab qarşılaşması iyulun 30-da baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib