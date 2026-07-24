“Mançester Yunayted” Kone və Baleba ilə maraqlanır

"Mançester Yunayted" daha bir yarımmüdafiəçi axtarır.
İdman.Biz-in "Sky Sports"a istinadən məlumatına görə, "Qırmızı şeytanlar" Karlos Baleba və ya Kuadio Kone ilə müqavilə imzalamaq imkanlarını diqqətlə araşdırır.
"Yunayted" hələ "Brayton"la əlaqə saxlamayıb, lakin kamerunlu yarımmüdafiəçi üçün potensial müqaviləni yenidən araşdırır və "Roma"dan olan fransız oyunçu daha ucuz alternativ kimi nəzərdən keçirilir.
"Mançester Yunayted" Kone ilə müqavilə imzalamaqda maraqlı olan bütün klublar arasında əsas namizəd hesab olunur, lakin tezliklə transferin baş tutacağı barədə danışmaq hələ tezdir.