"Liverpul" 2027-ci ilin yayında, yəni "Real Madrid"lə müqaviləsi başa çatdıqda, cinah yarımmüdafiəçisi Vinisius Junioru azad agent kimi transfer etməyi düşünür.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Ramon Alvarez de Mona istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, PSJ və "Bavariya" braziliyalı cinah yarımmüdafiəçisini transfer etmək üçün yarışda ola bilər. Vinisius karyerasını "Real Madrid"də davam etdirmək istəyir, lakin yeni müqavilə barədə razılığa gələ bilməyib.
Hücumçu 2018-ci ilin yayından bəri "Los Blancos"da çıxış edir. Ötən mövsüm Vinisius bütün turnirlərdə 53 oyun keçirib, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.