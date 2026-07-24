Ançelotti İtaliya yığmasını çalışdırmaqdan imtina edib

Təxminən iki həftə əvvəl İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) texniki direktoru Paolo Maldini Braziliyanın baş məşqçisi Karlo Ançelotti ilə əlaqə saxlayıb. Lakin 67 yaşlı məşqçi İtaliya millisini çalışdırmaq təklifini rədd edib.
Bu barədə İdman.Biz Globo-ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, FIGC Ançelottinin planlarını və Braziliya yığması ilə müqaviləsinin ləğvi üçün cərimənin miqdarını bilmək istəyib. Məşqçi onunla əlaqə saxladığı üçün Maldiniyə təşəkkür edib, lakin Braziliya millisindən ayrılmaq niyyətində olmadığını bildirib.
İtalyan məşqçi 2025-ci ilin may ayından bəri beşqat dünya çempionlarına rəhbərlik edir. İki ay əvvəl Ançelotti Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) ilə müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzadıb.