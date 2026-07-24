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Avropa Liqası: PAOK Kiyev “Dinamo”sunu məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 00:28
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Avropa Liqası: PAOK Kiyev “Dinamo”sunu məğlub edib

2026/2027-ci il mövsümünün UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Ukraynanın "Dinamo Kiyev" və Yunanıstan PAOK komandaları qarşılaşıblar.

İdman.Biz bildirir ki, oyun "Arena Lublin" stadionunda (Lublin, Polşa) keçirilib. PAOK 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

Hesabı Vladimir Brajko açıb. Kiyevlilərin yarımmüdafiəçisi üçüncü dəqiqədə erkən qol vurub. PAOK yarımmüdafiəçisi Yannis Konstantelias 13-cü dəqiqədə cavab qolu vurub. Xristos Zafeiris 38-ci dəqiqədə Yunanıstan komandasına hesabda irəli çıxmağa kömək edib. Yarımmüdafiəçi Baptiste Santamaria 51-ci dəqiqədə "Dinamo Kiyev"in qapısına üçüncü qolu vurub. Kiyevlilərin yarımmüdafiəçisi Castin Lonvijk 77-ci dəqiqədə fərqi azaldıb.

Cavab matçı gələn həftə, 30 iyulda keçiriləcək.

İdman.Biz
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