Avropa Liqası: PAOK Kiyev “Dinamo”sunu məğlub edib

2026/2027-ci il mövsümünün UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Ukraynanın "Dinamo Kiyev" və Yunanıstan PAOK komandaları qarşılaşıblar.
İdman.Biz bildirir ki, oyun "Arena Lublin" stadionunda (Lublin, Polşa) keçirilib. PAOK 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Hesabı Vladimir Brajko açıb. Kiyevlilərin yarımmüdafiəçisi üçüncü dəqiqədə erkən qol vurub. PAOK yarımmüdafiəçisi Yannis Konstantelias 13-cü dəqiqədə cavab qolu vurub. Xristos Zafeiris 38-ci dəqiqədə Yunanıstan komandasına hesabda irəli çıxmağa kömək edib. Yarımmüdafiəçi Baptiste Santamaria 51-ci dəqiqədə "Dinamo Kiyev"in qapısına üçüncü qolu vurub. Kiyevlilərin yarımmüdafiəçisi Castin Lonvijk 77-ci dəqiqədə fərqi azaldıb.
Cavab matçı gələn həftə, 30 iyulda keçiriləcək.