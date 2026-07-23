“Zirə”nin potensial rəqibləri qarşılaşdılar: “Rapid” üstün oldu

UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk qarşılaşmaları çərçivəsində Andorranın “Santa-Koloma” komandası Avstriyanın “Rapid” klubunu qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 3:1 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb.
Qolları meydan sahiblərindən Predraq Munyos (54), qonaqlardan isə Serj-Filipp Ro-Yao (50), Yusuf Demir (56) və Mulaye Haydara (89) vurublar.
Komandaların cavab görüşü bir həftədən sonra olacaq.
Bu cütlüyün qalibi “Zirə” - “Payde” qarşılaşmasının üstün tərəfi ilə Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində üz-üzə gələcək.