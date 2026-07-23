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“Zirə”nin potensial rəqibləri qarşılaşdılar: “Rapid” üstün oldu

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyul 2026 23:44
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“Zirə”nin potensial rəqibləri qarşılaşdılar: “Rapid” üstün oldu

UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk qarşılaşmaları çərçivəsində Andorranın “Santa-Koloma” komandası Avstriyanın “Rapid” klubunu qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma 3:1 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb.

Qolları meydan sahiblərindən Predraq Munyos (54), qonaqlardan isə Serj-Filipp Ro-Yao (50), Yusuf Demir (56) və Mulaye Haydara (89) vurublar.

Komandaların cavab görüşü bir həftədən sonra olacaq.

Bu cütlüyün qalibi “Zirə” - “Payde” qarşılaşmasının üstün tərəfi ilə Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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