De Yonqun dizində daxili bağın qırıldığını bildirilib

"Barselona" özünün X sosial media səhifəsində yarımmüdafiəçi Frenki de Yonqun sağ dizində daxili yan bağın qopduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçu zədəni 2026-cı il dünya çempionatı zamanı alıb.
"Komandanın oyunçusu Frenki de Yonq üzərində aparılan testlər onun sağ dizində daxili yan bağın qopduğunu aşkar edib. Onun vəziyyətinin gedişatından asılı olaraq, qarşıdakı həftələrdə tibbi müalicə və müşahidə altına alınacağı barədə razılığa gəlinib", - deyə "Barselona"nın açıqlamasında bildirilir.
"Marca"nın məlumatına görə, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qala bilər.