Robertson klubun əfsanəsinə hörmət olaraq “Tottenhem”də sevimli nömrəsindən imtina edib

Mövsümlərası dövrdə kluba qoşulan “Tottenhem”in müdafiəçisi Endryu Robertson, klubun keçmiş oyunçusu Ledli Kinqə hörmət əlaməti olaraq ənənəvi 26 nömrəli formadan imtina etdiyini deyib.
İdman.Biz bildirir ki, Kinq 2012-ci ildə bu nömrəni geyinən sonuncu "Tottenhem" oyunçusu olub. Robertson "Tottenhem"də Şotlandiya milli komandasında geyindiyi eyni nömrəni geyinəcək.
"Əlbəttə ki, mən "Liverpul"da olduğu kimi "Hall"da da 26 nömrəli formanı geyinmişəm, amma bura gələndə bilirdim ki, əfsanəvi Ledli Kinqdən bəri 26 nömrəli formanı geyinməmişəm. Bu mövqeyə hörmət edirəm. O, inanılmaz oyunçu idi və bu futbol klubu üçün çox yaxşı işlər gördü.
3 nömrəsi mənim üçün çox şey ifadə edir - bu, milli komanda üçün mənim nömrəmdir. "Şotlandiya üçün 3 nömrəli formanı geyinməklə bağlı çox gözəl xatirələrim var, ona görə də onun mövcud olduğunu eşidəndə bir saniyə belə tərəddüd etmədim.
26 rəqəmi mənim üçün çox vacibdir və ömrümün sonuna qədər də belə qalacaq, amma üçüncü rəqəm də eyni dərəcədə vacibdir və ümid edirəm ki, 26 rəqəmi ilə etdiyim qədər çox xatirə yarada bilərəm", - deyə Robertson klubun mətbuat xidmətinə verdiyi müsahibədə bildirib.