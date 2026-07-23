Ksaver Şlager “Nottinqem Forest”ə keçib

Avstriya millisinin yarımmüdafiəçisi Ksaver Şlager “Nottingem Forest”ə keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, əvvəllər “Volfsburq”da “Forest”in yeni baş məşqçisi Oliver Qlasnerin rəhbərliyi altında oynayıb.
“Nottingem Forest”ə keçmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu, zəngin tarixə və ənənəyə malik bir klubdur, Brayan Klafın rəhbərliyi altında iki Avropa Kubokunu qazanıb. Yeni bir çağırış və yaxşı oyunçuları olan bir kluba qoşulmaq istəyirdim və Volfsburqdakı günlərimdən bəri tanıdığım Oliverlə yenidən bir araya gəldiyim üçün çox şadam.
Klubun böyük ambisiyaları var, mənim də. Avropa yarışlarına qayıtmaq istəyirəm və yaxşı şansımız var. Bir həftə beynəlxalq səviyyədə oynamaq ən yaxşı hissdir və mən buna nail olmaq istəyirəm. Burada olduğum üçün çox xoşbəxtəm və qürur duyuram, klub və azarkeşləri üçün hər şeyimi vermək istəyirəm”, - Şlager “Nottingem Forest”in rəsmi saytında bildirib.
Keçən mövsüm Şlager klub üçün bütün yarışlarda 29 oyun keçirib, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.