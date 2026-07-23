Adeyemi “Barselona”ya keçidi barədə: “Bura kuboklar qazanmağa gəlmişəm”

Hücumçu Kərim Adeyemi "Borussiya Dortmund"dan "Barselona"ya keçidi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün, 23 iyulda Kataloniya klubu oyunçunun transferini rəsmi olaraq açıqlayıb.
"Mən bura kuboklar qazanmaq üçün gəlmişəm. İnanıram ki, "Barselona" tarixi, burada oynamış möhtəşəm oyunçuları və Kataloniya ilə xüsusi əlaqəsi sayəsində dünyanın ən yaxşı klubudur. İlk gündən hiss etdim ki, bu, həqiqətən xüsusi bir klubdur.
Hans-Diter Flik ilə danışdım və ona tamamilə etibar edirəm. O, bu klubun nəyə ehtiyacı olduğunu izah etdi və mən məqsədlərimizə çatmaq üçün lazım olan hər şeyi etməyə hazıram. Flik mənim əlimdə olan hər şeyi - onun üçün, komanda üçün və azarkeşlər üçün verəcəyimə güvənə bilər. Mən əlimdə olan hər şeyi verməyə hazıram", - Adeyemi Kataloniya klubunun saytında bildirib.
Futbolçu həmçinin məşqlərə başlamağı, yeni komanda yoldaşlarından öyrənməyi və “Spotify Camp Nou” stadionunda oynamağı səbirsizliklə gözlədiyini etiraf edib. O, "Barselona azarkeşlərinə qeyd etmək üçün çoxlu səbəb verməyə" ümid edir.
24 yaşlı Kərim Adeyemi 2025/2026 mövsümündə Bundesliqada 28 oyun keçirib, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin Çempionlar Liqasında doqquz oyun, üç qol və iki məhsuldar ötürmə edib.