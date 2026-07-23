İtaliya Futbol Federasiyası Ançelotti və Qvardiola ilə danışıqların aparıldığını təsdiqləyib

İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) texniki direktoru Paolo Maldini, İtaliya milli komandasının baş məşqçisi təyinatı ilə bağlı Karlo Ançelotti və Xosep Qvardiola ilə danışıqlar apardığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, İtaliya ardıcıl üçüncü dəfə mundiala vəsiqə qazana bilmədikdən sonra baş məşqçi Cennaro Qattuzo vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
"Biz Ançelotti və Qvardiola ilə əlaqə saxlamışıq. Dünyanın ən yaxşı məşqçiləri ilə söhbətə başlamaq və onların İtaliya milli komandası ilə işləmək üçün hazır olub-olmadıqlarını görmək istədik", - Maldini bildirib.
Ançelotti 2025-ci ilin may ayından bəri Braziliya milli komandasını məşq etdirir. Onun rəhbərliyi altında komanda 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalında Norveçə 2:1 hesabı ilə məğlub olub.
Qvardiola ötən mövsümün sonunda "Mançester Siti"nin baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb. Daha əvvəl bildirilirdi ki, ispaniyalı mütəxəssis İtaliya milli komandası ilə danışıqlar zamanı ildə 20 milyon avro maaş tələb edib.