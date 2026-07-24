“Liverpul” PSJ-nin transfer hədəfini ələ keçirə bilər

“Liverpul”, PSJ-nin də maraq dairəsində olan “Monako”nun cinah oyunçusu Maqnes Akliuş üçün ilkin təklif verib.
İdman.Biz bu barədə Sky Sports-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, Paris klubu bir neçə təklif irəli sürüb, lakin bunların heç biri "Monako" üçün məqbul olmayıb. Ən son təklif 34 milyon funt sterlinq (40 milyon avro) olub. “Liverpul”un 24 yaşlı futbolçunu komandadan ayrılan Məhəmməd Salahın əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirdiyi bildirilir.
Keçən mövsüm Akliuş bütün turnirlərdə 43 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.