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Corco Kyellini: “İtaliya ən aşağı nöqtəyə çatıb”

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyun 2026 01:33
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Corco Kyellini: “İtaliya ən aşağı nöqtəyə çatıb”

“Yuventus” və İtaliya millisinin keçmiş müdafiəçisi Corco Kyellini İtaliya millisinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, İtaliya sonuncu dəfə 2014-cü ildə dünya çempionatının final mərhələsində iştirak edib.

“Bunu görməzdən gəlmək mümkün deyil: milli komandamızın ardıcıl üç dəfə dünya çempionatından kənarlaşdırıldığını qəbul etmək çox çətindir. İlk iki uğursuzluğu şəxsən mən yaşamışam və bu yaralar hələ də məni narahat edir. İtirilmiş kimliyimizi bərpa etmək üçün dərin düşüncələrə ehtiyac var.

İstedadlı gənc oyunçularımız var, amma onların dəstəyə ehtiyacı var. Əlbəttə ki, bəzi şeylər hələ də çatışmır, amma gələcək inkişaf üçün təməl artıq mövcuddur.

Ən aşağı nöqtəmizə çatmışıq və ümid edirik ki, daha da aşağı düşməyəcəyik. İtaliya futbolundakı bütün maraqlı tərəflər tərəfindən birgə hazırlanmış qlobal bir layihəyə ehtiyacımız var. Bu tendensiyanı bəhanə gətirmədən və ya problemləri gizlətmədən geri qaytarmaq üçün ciddi və konkret bir prosesə başlamaq futbol rəhbərliyimizlə birlikdə bizim öhdəmizdədir”, - Sportal.it Kyellinidən sitat gətirir.

İdman.Biz
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