Rusiya klubları 2026/2027 mövsümündə avrokuboklarda iştirak etməyəcək

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) sənədlərinə görə, Rusiya klubları 2026/2027 mövsümü üçün Avropa yarışlarına daxil edilməyib.
İdman.Biz bildirir ki, mövsüm başa çatdıqdan sonra Rusiya UEFA əmsal cədvəlində 28-ci yeri tutub və dörd klubu Avropa yarışlarına göndərə bilərdi.
“UEFA İcraiyyə Komitəsi Rusiya milli komandalarının və klublarının UEFA yarışlarından davamlı olaraq kənarlaşdırılması səbəbindən 2026/2027 mövsümü üçün iştirakçıların siyahısında dəyişiklik edib. İştirakçıların siyahısı həmçinin yarışların nəticələrinə, yəni titul sahiblərinin yenidən bölüşdürülməsinə və Avropa Prioritet Sistemi vasitəsilə çıxışa əsasən tənzimlənib”, - təşkilatın sənədlərində deyilir.
Rusiya klubları və milli komandaları 2022-ci ilin fevral ayından bəri UEFA və FIFA yarışlarından kənarlaşdırılıb.