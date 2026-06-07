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Rusiya klubları 2026/2027 mövsümündə avrokuboklarda iştirak etməyəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyun 2026 04:10
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Rusiya klubları 2026/2027 mövsümündə avrokuboklarda iştirak etməyəcək

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) sənədlərinə görə, Rusiya klubları 2026/2027 mövsümü üçün Avropa yarışlarına daxil edilməyib.

İdman.Biz bildirir ki, mövsüm başa çatdıqdan sonra Rusiya UEFA əmsal cədvəlində 28-ci yeri tutub və dörd klubu Avropa yarışlarına göndərə bilərdi.

“UEFA İcraiyyə Komitəsi Rusiya milli komandalarının və klublarının UEFA yarışlarından davamlı olaraq kənarlaşdırılması səbəbindən 2026/2027 mövsümü üçün iştirakçıların siyahısında dəyişiklik edib. İştirakçıların siyahısı həmçinin yarışların nəticələrinə, yəni titul sahiblərinin yenidən bölüşdürülməsinə və Avropa Prioritet Sistemi vasitəsilə çıxışa əsasən tənzimlənib”, - təşkilatın sənədlərində deyilir.

Rusiya klubları və milli komandaları 2022-ci ilin fevral ayından bəri UEFA və FIFA yarışlarından kənarlaşdırılıb.

İdman.Biz
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