7 İyun 2026
AZ

İngiltərə millisi minimal hesabla Yeni Zelandiyaya qalib gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 İyun 2026 02:15
85
İngiltərə millisi minimal hesabla Yeni Zelandiyaya qalib gəlib

İngiltərə və Yeni Zelandiya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Tampa şəhərindəki “Raymond James” stadionunda baş tutub və “üç şir”in 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Matçın yeganə qolunu Harri Keyn ilk hissənin sonlarında, 45+3-cü dəqiqədə vurub.

İngiltərə və Yeni Zelandiya milli komandaları yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar. Yarış 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək.

İngiltərə L qrupunda Xorvatiya, Qana və Panama ilə, Yeni Zelandiya isə G qrupunda Misir, İran və Belçika ilə oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem” “Liverpul”un yarımmüdafiəçisinin transferini planlaşdırır
03:14
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Liverpul”un yarımmüdafiəçisinin transferini planlaşdırır

Ötən mövsüm Qakpo bütün yarışlarda 52 oyun keçirib, doqquz qol vurub
Deşam: “Çempionata hamını darmadağın etməyə gedirik”
01:54
DÇ-2026

Deşam: “Çempionata hamını darmadağın etməyə gedirik”

Fransa DÇ-2022-nin gümüş mükafatçısıdır
“Şalke” “Mançester Yunayted”in hücumçusunu heyətinə qatmaq istəyir
01:39
Dünya futbolu

“Şalke” “Mançester Yunayted”in hücumçusunu heyətinə qatmaq istəyir

Bir neçə başqa klubun da oyunçu ilə maraqlandığı bildirilir
Fabio Kapello: “Yamal yeni Messi ola bilər”
01:19
Dünya futbolu

Fabio Kapello: “Yamal yeni Messi ola bilər”

Lionel Messi 2003-cü ildən 2021-ci ilə qədər “Barselona”da oynayıb
Almaniya millisi yoldaşlıq matçında ABŞ-ı çətinliklə məğlub edib
01:01
Dünya futbolu

Almaniya millisi yoldaşlıq matçında ABŞ-ı çətinliklə məğlub edib

Oyun Çikaqodakı “Soldier Field” stadionunda keçirilib
“Mançester Yunayted”in eks-futbolçusu Marsial “Monterrey”lə müqaviləsini ləğv edəcək
00:23
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in eks-futbolçusu Marsial “Monterrey”lə müqaviləsini ləğv edəcək

Marsial “Monterrey”ə 2025-ci ilin sentyabrında qoşulub

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib