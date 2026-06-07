İngiltərə millisi minimal hesabla Yeni Zelandiyaya qalib gəlib

İngiltərə və Yeni Zelandiya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun ABŞ-ın Tampa şəhərindəki “Raymond James” stadionunda baş tutub və “üç şir”in 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Matçın yeganə qolunu Harri Keyn ilk hissənin sonlarında, 45+3-cü dəqiqədə vurub.
İngiltərə və Yeni Zelandiya milli komandaları yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar. Yarış 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək.
İngiltərə L qrupunda Xorvatiya, Qana və Panama ilə, Yeni Zelandiya isə G qrupunda Misir, İran və Belçika ilə oynayacaq.