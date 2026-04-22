“Formula-1”də ADUO yeniliyi: Kanadadan sonra tətbiq edilə bilər

22 Aprel 2026 06:25
“Formula-1” komandaları Kanada Qran-prisindən sonra ADUO (Automated Drag Update Optimization - mühərrik istehsalçıları üçün 2026-cı il reqlamentinə uyğun olaraq tətbiq edilən xüsusi bir texniki tənzimləmə və təkmilləşdirmə sistemi) sistemindən istifadə etmək imkanı qazana bilərlər. Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyn yarışlarının ləğvi səbəbindən Monreal mərhələsi 2026-cı il mövsümünün beşinci mərhələsi olacaq.

İdman.Biz “GPblog” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, mühərrik istehsalçılarına yenilikləri tətbiq etmək üçün ilkin nəzərdə tutulan altı yarış əvəzinə, beş mərhələdən sonra icazə verilə bilər. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərarın gələn həftə açıqlanacağı gözlənilir.

Reqlamentə əsasən, ilk qiymətləndirmə altı yarışdan sonra aparılmalı idi. Lakin FIA Yaxın Şərq mərhələlərinin təqvimdən çıxarılmasından sonra istehsalçılara güzəştə gedərək bu müddəti qısaltmaq niyyətindədir. İlkin plana görə, yenilənmə pəncərəsi Mayami Qran-prisindən sonra açılmalı idi. Yarışların ləğvi isə bu prosesi iyunun əvvəlinə - Monako mərhələsinə qədər gecikdirirdi. Belə uzunmüddətli gözləntinin qarşısını almaq üçün tərəflər ADUO-nun Kanada yarışından sonra, yəni Monakodan əvvəl tətbiqini müzakirə edirlər.

Xatırladaq ki, komanda rəhbərlərinin FIA ilə bazar ertəsi keçirilən görüşündə bu barədə rəsmi məlumat verilməmişdi. Lakin mənbələr növbəti həftə ərzində ADUO-nun tətbiqi ilə bağlı tam aydınlığın yaranacağını bildirirlər.

