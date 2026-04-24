24 Aprel 2026 11:23
Oskar Piastri Maks Ferstappenin gedişini “biabırçı mənzərə” adlandırıb

“Formula-1” dünyasında Maks Verstappenin mümkün gedişi ilə bağlı müzakirələr səngimək bilmir. “McLaren”in istedadlı pilotu Oskar Piastri niderlandlı həmkarının idmandan ayrılacağı təqdirdə bunun çempionat üçün ağır nəticələr doğuracağını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, dördqat dünya çempionu olan Ferstappen daxili yanma və elektrik enerjisinin 50/50 nisbətində bölündüyü yeni “RB22” bolidindən narazılığını dəfələrlə ifadə edib. O, yeni reqlamentin idmanın ruhuna uyğun olmadığını əsas gətirərək, karyerasını gözləniləndən daha tez, hətta bu mövsümün sonunda bitirə biləcəyinə işarə vurub.

Uokinqdəki “McLaren” Texnologiya Mərkəzində çıxış edən Piastri bu ssenarinin idman üçün böyük itki olacağını vurğulayıb:

“Əgər bu baş verərsə, çox təəssüf olar. Maksın karyerasının bu mərhələsində itirilməsi bütünlükdə “Formula-1” üçün utancverici bir hal olar. Biz sürücülər hər zaman ən yaxşılarla yarışmaq və özümüzü onlara qarşı sübut etmək istəyirik. Maks son illərdə hamı üçün bir etalondur”.

Piastri həmçinin qeyd edib ki, hazırda “Red Bull” ən rəqabətədavamlı avtomobil kimi görünməsə də, qaydalar üzərində hələ çox iş gedir. Lakin çempionatın ən böyük ulduzlarından birinin reqlament narazılığına görə ayrılmasını “heç də yaxşı olmayan mənzərə” kimi xarakterizə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq
09:13
Formula 1

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq

“McLaren”in rəhbəri niderlandlı pilotun “Red Bull”dan ayrılacağı təqdirdə hara keçəcəyini proqnozlaşdırıb
“Audi”də rəhbərlik çevrilişi: Əfsanəvi ad yarış direktoru postuna gətirilir
04:35
Formula 1

“Audi”də rəhbərlik çevrilişi: Əfsanəvi ad yarış direktoru postuna gətirilir

Şotlandiyalı ulduz komandanın taleyini həll edəcək
Mayami Qran-prisində “Formula-1” qaydalarına mühüm dəyişiklik edildi
00:28
Formula 1

Mayami Qran-prisində “Formula-1” qaydalarına mühüm dəyişiklik edildi

FIA sərbəst yürüşlərin vaxtını artırıb, komandalara yeni qaydalara uyğunlaşmaq üçün əlavə vaxt verilib
“Formula-1” hansı kanalda yayımlanacaq?
23 Aprel 13:19
Formula 1

“Formula-1” hansı kanalda yayımlanacaq?

Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da keçiriləcək
“Formula-1”də ADUO yeniliyi: Kanadadan sonra tətbiq edilə bilər
22 Aprel 06:25
Formula 1

“Formula-1”də ADUO yeniliyi: Kanadadan sonra tətbiq edilə bilər

Mühərrik istehsalçıları üçün təkmilləşdirmə pəncərəsi gözləniləndən tez açılacaq
Valentino Rossinin sensasiyalı “Ferrari” sınağı: 22 il əvvəlki tarixi gün - FOTO
21 Aprel 23:52
Formula 1

Valentino Rossinin sensasiyalı “Ferrari” sınağı: 22 il əvvəlki tarixi gün - FOTO

MotoGP əfsanəsi Mixael Şumaxerlə eyni trasda hamını heyrətləndirib

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə