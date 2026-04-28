“Formula-1”in sabiq pilotu: "Ferstappen üçün “Red Bull”dan ayrılmaq asan olmayacaq"

28 Aprel 2026 16:24
“Formula-1”in sabiq pilotu: "Ferstappen üçün “Red Bull”dan ayrılmaq asan olmayacaq"

“Formula-1”in keçmiş pilotu, hazırda ekspert kimi tanınan Martin Brandl dördqat dünya çempionu Maks Ferstappenin 2026 mövsümündən sonra “Red Bull” komandasından ayrılmasının çətin olacağını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə “F1oversteer” portalına danışıb.

Brandlın sözlərinə görə, hazırda aparıcı komandaların heyətlərində boş yerlər demək olar ki, yoxdur. O qeyd edib ki, hazırda əsas komandaların heyətləri tam komplektdir və boş yer demək olar ki, yoxdur. Məsələn, “Mercedes”də Corc Rassell və Kimi Antonelli çıxış edir, “McLaren”də isə stabil və uğurlu pilot dueti formalaşıb. “Ferrari”də isə Şarl Lekler və Luis Hamilton kimi güclü pilotlar yer alır.

“Əgər bu yerlərdən biri gözlənilmədən boşalsa, Maks üçün imkan yarana bilər. Amma komandalar güclü pilotlarını asanlıqla kənara ata bilməzlər. Əgər o, nəticə üçün “Red Bull”dan ayrılsa, söhbət yalnız bu üç komandadan birindən gedə bilər”, - deyə Brandl bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

BYD “Formula-1” yarışlarına qatılır
26 Aprel 14:55
Formula 1

BYD “Formula-1” yarışlarına qatılır

Çinin avtomobil nəhəngi ilə danışıqlar rəsmən təsdiqləndi
“Formula 1” İstanbula qayıdır
25 Aprel 15:21
Formula 1

“Formula 1” İstanbula qayıdır

“İstanbul Park” 2027–2031-ci illəri əhatə edəcək
Ərdoğandan “Formula-1” müjdəsi: Türkiyəyə qayıdır
24 Aprel 19:45
Formula 1

Ərdoğandan “Formula-1” müjdəsi: Türkiyəyə qayıdır

Türkiyə Prezidenti İstanbulun yenidən dünya çempionatının təqviminə daxil edilməsinə münasibət bildirib
Oskar Piastri Maks Ferstappenin gedişini “biabırçı mənzərə” adlandırıb
24 Aprel 11:23
Formula 1

Oskar Piastri Maks Ferstappenin gedişini “biabırçı mənzərə” adlandırıb

“McLaren”in pilotu dünya çempionunun karyerasını bitirmə ehtimalından danışıb

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq
24 Aprel 09:13
Formula 1

Maks Ferstappenin növbəti dayanacağı “Mercedes” olacaq

“McLaren”in rəhbəri niderlandlı pilotun “Red Bull”dan ayrılacağı təqdirdə hara keçəcəyini proqnozlaşdırıb
“Audi”də rəhbərlik çevrilişi: Əfsanəvi ad yarış direktoru postuna gətirilir
24 Aprel 04:35
Formula 1

“Audi”də rəhbərlik çevrilişi: Əfsanəvi ad yarış direktoru postuna gətirilir

Şotlandiyalı ulduz komandanın taleyini həll edəcək

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi