Keçmiş “Formula-1” pilotunun 22 milyon dollarlıq hiperkarı İnterpolun axtarış siyahısına düşüb

2014-cü ildə istehsal olunmuş və 43 yaşlı eks “Formula-1” pilotu Adrian Sutilə məxsus olan İsveç hiperkarı “Koenigsegg One:1” İnterpolun axtarış siyahısına daxil edilib.
Məqalədə Sutilin şassi nömrəsi 7107 olduğu müəyyən edilən avtomobilinin 2026-cı ilin yanvar ayında itkin düşdüyü bildirilir. Müstəntiqlər onun Monakodan oğurlandığına və Şərqi Avropaya və ya Rusiyaya aparıldığına inanırlar.
Cəmi yeddi ədəd istehsal olunan “One:1”, xüsusən də bu komplektasiyada şəffaf karbon lifli gövdəsi və çəhrayı Çin aksentləri sayəsində dərhal tanınır. Avtomobilin adı 1360 at gücünə və 1360 kq (3000 funt) ağırlığa malik 1:1 güc-çəki nisbətindən irəli gəlir. Məhz bu kombinasiyaya görə “Koenigsegg” onu dünyanın ilk “meqakarı” adlandırıb. Avtomobilin dəyəri təxminən 22 milyon dollar qiymətləndirilir.
Sutil özü beynəlxalq istintaq çərçivəsində fırıldaqçılıq və mənimsəmə ittihamları ilə həbs olunub.