Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib - FOTO

4 May 2026
Hemilton Mayami Qran-Prisində ötmə zamanı Kolapintoya orta barmağını göstərib

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton Mayami Qran-Prisinin startında məyus olub.

İdman.Biz bildirir ki, 11-ci döngədə britaniyalı o, “Alpine” pilotu Franko Kolapinto ilə toqquşub və nəticədə onun maşını zədələnib. Bundan bir az sonra, 17-ci döngədə Hemilton argentinalı pilotu ötərkən ona orta barmağını göstərib.

“Maşında dəqiq nəsə itirdim, əminəm ki, bu, sol tərəfdə idi. Uzun bir yarış olacaq. Ciddi aşağı qüvvə itkisi var. Özümü çox pis hiss edirəm. Zərər üçün üzr istəyirəm. Kolapinto - ya da kim idisə məni uzaqlaşdırdı”, - deyə “RaceFans” Hemiltondan sitat gətirir.

Xatırladaq ki, Mayami Qran-Prisinin qalibi “Mercedes” pilotu Andrea Kimi Antonelli olub.

