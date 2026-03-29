Maks Ferstappenə görə jurnalistlər FIA-ya çağırış etdi

“Formula-1” dünyası Yaponiya Qran-prisində baş verən gözlənilməz hadisə ilə çalxalanır. Dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen akkreditasiyadan keçmiş jurnalisti öz mətbuat konfransından qovması ilə bağlı media nümayəndələrinin etirazı yeni mərhələyə qədəm qoyub.
İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə “Suzuka” trasında, “Red Bull”un qonaq zonasında baş tutan media sessiyası zamanı yaşanıb. Ferstappen “The Guardian” nəşrinin müxbiri Cayls Riçardsı görən kimi sualları dayandıraraq ona dərhal məkanı tərk etməyi əmr edib. Niderlandlı pilot bu addımını Riçardsın ötən il Abu-Dabidə, çempionluğu Lando Norrisə uduzduğu yarışdan sonrakı “xoşagəlməz davranışı” ilə əsaslandırıb.
Hadisədən sonra Cayls Riçards və onu müdafiə edən digər jurnalistlər sosial şəbəkələrdə ağır təhqirlərə məruz qalıblar. Bu vəziyyət İtaliya Avtomobil Jurnalistləri Assosiasiyasının (UIGA) sərt bəyanatı ilə nəticələnib. Bəyanatda bildirilir ki, jurnalistlərə qarşı düşmənçilik mühiti və şifahi təzyiqlər qəbulolunmazdır və bu, mətbuat azadlığının fundamental prinsiplərini pozur.
Bir neçə təcrübəli jurnalistdən ibarət Media Məsləhət Şurası məsələni FIA rəsmiləri ilə müzakirə edib. Qurumun bu problemi “Red Bull” rəhbərliyi ilə həll edəcəyi gözlənilir. UIGA isə FIA-nı bütün tərəflərlə təcili dialoqa çağırıb:
“Hörmətli və qorunan mətbuat idmanın, o cümlədən “Formula-1”in şəffaflığı və etibarlılığı üçün əsas sütundur, yardımçı məsələ deyil”.
Maks Ferstappenin bu davranışı və komandanın buna icazə verməsi idman ictimaiyyətində böyük müzakirələrə yol açıb. Jurnalistlər iş şəraitinin pisləşməsindən və məlumat əldə etmək imkanlarının məhdudlaşdırılmasından ciddi narahatlıqlarını ifadə ediblər.