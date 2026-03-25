Azarkeşlərdən Ferstappenin “Formula-1”dəki etirazına böyük dəstək

“Formula-1” azarkeşlərinin böyük əksəriyyəti Maks Ferstappenin yeni texniki qaydaları davamlı olaraq tənqid etməsinə haqq qazandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, dördqat dünya çempionu yeni qaydaları yarışa zidd və “steroid qəbul etmiş “Formula-E” adlandırıb.
Avstraliya Qran-prisindən sonra tənqidlərini davam etdirən Ferstappen, Çin Qran-prisində “Red Bull” bolidindəki nasazlıq səbəbindən yarışdan kənarda qaldıqdan sonra da sərt açıqlamalar verib. O, bu yarışdan həzz alanların əsl mübarizəni anlamadığını söyləyib.
Hazırkı dünya çempionu Lando Norris, “Reysinq Bulls” komandasının yeni zelandiyalı pilotu Liam Louson və “Uilyams”ın pilotu Karlos Sayns da qaydalardan narazılıqlarını bildirsələr də, onların heç biri niderlandlı sürücü qədər sərt reaksiya verməyib.
“RacingNews365” nəşrin keçirdiyi sorğuda iştirak edənlərin 78,26 faizi Ferstappenin haqlı olduğunu və sadəcə öz fikrini bölüşdüyünü düşünüb. Respondentlərin 21,74 faizi isə onun tənqidləri dayandıraraq diqqətini bolidin inkişafına və etibarlılığına yönəltməli olduğunu bildirib.
Qarşıdan gələn həftəsonu isə sürücülər Yaponiya Qran-prisində mübarizə aparacaqlar.