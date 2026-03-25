25 Mart 2026
Azarkeşlərdən Ferstappenin “Formula-1”dəki etirazına böyük dəstək

25 Mart 2026 16:39
“Formula-1” azarkeşlərinin böyük əksəriyyəti Maks Ferstappenin yeni texniki qaydaları davamlı olaraq tənqid etməsinə haqq qazandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, dördqat dünya çempionu yeni qaydaları yarışa zidd və “steroid qəbul etmiş “Formula-E” adlandırıb.

Avstraliya Qran-prisindən sonra tənqidlərini davam etdirən Ferstappen, Çin Qran-prisində “Red Bull” bolidindəki nasazlıq səbəbindən yarışdan kənarda qaldıqdan sonra da sərt açıqlamalar verib. O, bu yarışdan həzz alanların əsl mübarizəni anlamadığını söyləyib.

Hazırkı dünya çempionu Lando Norris, “Reysinq Bulls” komandasının yeni zelandiyalı pilotu Liam Louson və “Uilyams”ın pilotu Karlos Sayns da qaydalardan narazılıqlarını bildirsələr də, onların heç biri niderlandlı sürücü qədər sərt reaksiya verməyib.

“RacingNews365” nəşrin keçirdiyi sorğuda iştirak edənlərin 78,26 faizi Ferstappenin haqlı olduğunu və sadəcə öz fikrini bölüşdüyünü düşünüb. Respondentlərin 21,74 faizi isə onun tənqidləri dayandıraraq diqqətini bolidin inkişafına və etibarlılığına yönəltməli olduğunu bildirib.

Qarşıdan gələn həftəsonu isə sürücülər Yaponiya Qran-prisində mübarizə aparacaqlar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Ferrari”dən FIA-ya təcili şikayət: “Mersedes”in bolidi yoxlanılacaq!
24 Mart 17:28
Formula 1

“Ferrari”dən FIA-ya təcili şikayət: “Mersedes”in bolidi yoxlanılacaq!

İtaliya komandası rəqibinin ön qanadında ciddi qayda pozuntusu aşkarlayıb
Fernando Alonso kənarda qaldı!
24 Mart 16:17
Formula 1

Fernando Alonso kənarda qaldı!

Yaponiya Qran-prisində təcrübəli pilotu gənc sürücü əvəz edəcək
Yos Ferstappen yeni “Formula-1” qaydalarını tənqid edib
23 Mart 19:00
Formula 1

Yos Ferstappen yeni “Formula-1” qaydalarını tənqid edib

Yeni qaydalar artıq yarış pilotlarının tənqidinə səbəb olub
“Formula-1”in qaydalarından daha bir narazılıq var
23 Mart 03:21
Formula 1

“Formula-1”in qaydalarından daha bir narazılıq var

“Reysinq Bulls”un pilotu Liam Louson yeni texniki reqlamentin gətirəcəyi risklərdən danışıb
Edrian Nyuinin “Aston Martin”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədi açıqlanıb
19 Mart 22:34
Formula 1

Edrian Nyuinin “Aston Martin”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədi açıqlanıb

Uitli 2006-cı ildən 2024-cü ilə qədər “Red Bull” komandasının idman direktoru vəzifəsində çalışıb
FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır
19 Mart 08:05
Formula 1

FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır

Məlumata görə, yalnız “Mercedes” bu addıma qarşı çıxır

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb