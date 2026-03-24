24 Mart 2026
“Ferrari”dən FIA-ya təcili şikayət: “Mersedes”in bolidi yoxlanılacaq!

24 Mart 2026 17:28
“Formula-1” üzrə “Ferrari” komandası rəqibi “Mersedes”in bolidini yoxlamaq tələbi ilə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına (FIA) müraciət edib.

İdman.Biz “Autoracer” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, İtaliya təmsilçisinin rəqib komandanın ön antiqanadı, xüsusən də tormozlama zamanı qanadcıqların işləmə prinsipi ilə bağlı ciddi şübhələri yaranıb. Çin Qran-prisində antiqanadın qanadcıqlarının iki mərhələdə işə düşdüyü müşahidə edilib. Bu isə texniki reqlamentin pozulması demək ola bilər, çünki qaydalara görə, qapanma vaxtı 0,4 saniyəni keçməməlidir.

“Ferrari”nin ehtimalına görə, nəzarət sensorları qapanmanı artıq ilk mərhələdən sonra qeydə alır, lakin faktiki olaraq proses daha gec yekunlaşır. FIA-nın bu məsələ ilə bağlı xüsusi yoxlama aparacağı və qarşıdan gələn Yaponiya Qran-prisinə qədər müvafiq qərar qəbul edəcəyi gözlənilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fernando Alonso kənarda qaldı!
16:17
Formula 1

Fernando Alonso kənarda qaldı!

Yaponiya Qran-prisində təcrübəli pilotu gənc sürücü əvəz edəcək
Yos Ferstappen yeni “Formula-1” qaydalarını tənqid edib
23 Mart 19:00
Formula 1

Yos Ferstappen yeni “Formula-1” qaydalarını tənqid edib

Yeni qaydalar artıq yarış pilotlarının tənqidinə səbəb olub
“Formula-1”in qaydalarından daha bir narazılıq var
23 Mart 03:21
Formula 1

“Formula-1”in qaydalarından daha bir narazılıq var

“Reysinq Bulls”un pilotu Liam Louson yeni texniki reqlamentin gətirəcəyi risklərdən danışıb
Edrian Nyuinin “Aston Martin”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədi açıqlanıb
19 Mart 22:34
Formula 1

Edrian Nyuinin “Aston Martin”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədi açıqlanıb

Uitli 2006-cı ildən 2024-cü ilə qədər “Red Bull” komandasının idman direktoru vəzifəsində çalışıb
FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır
19 Mart 08:05
Formula 1

FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır

Məlumata görə, yalnız “Mercedes” bu addıma qarşı çıxır
“Aston Martin” mühərrik titrəyişlərinə görə “Formula-1”dən kənarlaşdırıla bilər
18 Mart 20:10
Formula 1

“Aston Martin” mühərrik titrəyişlərinə görə “Formula-1”dən kənarlaşdırıla bilər

Çin Qran-prisində hər iki sürücü “Honda” mühərrikinin titrəmələri ilə bağlı problemlərə görə yarışdan kənarlaşdırılıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var