3 İyun 2026
AZ

“AFFA və ya UEFA-dan rəsmi bildiriş daxil olmalıdır” - “Zirə” klubundan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 11:43
146
“AFFA və ya UEFA-dan rəsmi bildiriş daxil olmalıdır” - “Zirə” klubundan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Bu gün “Turan Tovuz” futbol klubu Konfrans Liqasında çıxış etmək hüququnda məhrum edildiyini rəsmən ictimaiyyətə bəyan edib. Belə ki, UEFA İntizam Komitəsi “Turan Tovuz”u 2026/2027-ci illər mövsümündə avrokubok yarışlarında iştirakdan kənarlaşdırıb. Bu qərar isə UEFA Konfrans Liqasına Tovuz təmsilçisinin əvəzinə “Zirə”nin yollanması ehtimalını yaradıb.

“Zirə” klubunun mətbuat katibi Elmar Abdullazadə İdman.Biz-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, təmsil etdiyi klub yerli və beynəlxalq futbol qurumlarından bu yöndə bildiriş almadığından indidən hansısa açıqlama vermək düzgün deyil.

“İndi “Zirə” klubunun bütün planı yeni mövsümdə Azərbaycan çempionatına hazırlıqdır. Bizə heç bir rəsmi bildiriş daxil olmayıb. Düzünü desəm, bizim də təcrübəmizdə başqa klubun əvəzinə avrokuboklarda iştirak praktikası yoxdur. Güman edirəm ki, bizə AFFA və ya UEFA-dan rəsmi bildiriş daxil olacaq və ancaq bundan sonra ətraflı nəsə danışmaq olar”, - deyə Elmar Abdullazadə vurğulayıb.

Qeyd edək ki, 2025/26 mövsümünün yekunlarına əsasən Azərbaycan Premyer Liqasını üçüncü pillədə başa vuran “Turan Tovuz” Konfrans Liqasında çıxış etməli idi. Lakin Tovuz təmsilçisi yekun olaraq avrokuboklardan kənarlaşdırıldığından, onu çempionatı beşinci yerdə başa vuran “Zirə” əvəz edə bilər.

Azərbaycan çempionu və ölkə kubokunun qalibi olan “Sabah” Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq. “Qarabağ” Avropa Liqasında çıxış edəcək. Dördüncü yeri tutan “Neftçi” isə Konfrans Liqasına vəsiqə qazanıb.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Taleh Babayev: “Çexiyanın minifutbol millisi dünyanın ən güclü komandalarından biridir”
13:04
Futbol

Taleh Babayev: “Çexiyanın minifutbol millisi dünyanın ən güclü komandalarından biridir”

Minifutbol millisinin üzvü Avropa çempionatında 1/4 final qələbəsini şərh edib
“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu 41 yaşında vəfat edib
12:29
Futbol

“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu 41 yaşında vəfat edib

Caba Dvali ürəktutmasından dünyasını dəyişib
Futbol millimizin Avstriyada təlim-məşq toplanışı davam edir - FOTO
11:58
Futbol

Futbol millimizin Avstriyada təlim-məşq toplanışı davam edir - FOTO

Yığma Malta və San-Marino ilə yoldaşlıq oyunlarına hazırlaşır
“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”
11:13
Futbol

“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”

Rikelmedən Kataloniya klubu ilə bağlı sərt açıqlama verib
Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi
10:58
Futbol

Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi

Qarşılaşmanı Sloveniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”
10:53
Futbol

Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”

Təcrübəli mütəxəssis millinin heyətini və qarşıdakı oyunları belə dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq