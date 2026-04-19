Saşa İliçdən sərt tənqid: “Qələbə qazansaq da, oyundan razı deyiləm”

19 Aprel 2026 22:53
Saşa İliçdən sərt tənqid: “Qələbə qazansaq da, oyundan razı deyiləm”

Misli Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində doğma meydanda “Qəbələ”ni qəbul edən “Sumqayıt” 1:0 hesablı minimal qələbə qazanıb. Qarşılaşmadan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında meydan sahiblərinin baş məşqçisi Saşa İliç komandasının çıxışını dəyərləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis üç xalın əhəmiyyətini vurğulasa da, oyun keyfiyyətindən narazı qalıb.

“Oyunumuzdan razı olmasam da, uzun müddətdən sonra üç xal qazandığımız üçün sevincliyik”, - deyə İliç vurğulayıb.

Serbiyalı məşqçi Nikola Ninkoviçin əvəzlənməsi ilə bağlı sualı isə belə cavablandırıb:

“Ninkoviç komanda üçün vacib oyunçudur. Lakin, bu gün onun da oyunundan razı qalmadım. Həm də 65-ci dəqiqədən sonra əvəzləmə onun yorulması ilə də bağlı idi”.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Cenoa”dan geri dönüş, “Piza” sonuncu pillədə qaldı - YENİLƏNİR + VİDEO
22:38
Futbol

Seriya A: “Cenoa”dan geri dönüş, “Piza” sonuncu pillədə qaldı - YENİLƏNİR + VİDEO

Səfərdə əzmkar qələbə qazanan genuyalılar mövqeyini yaxşılaşdırıb
Premyerliqa: “Mançester Siti” “Arsenal”a aman vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
21:58
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Siti” “Arsenal”a aman vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şəhərlilər” öz meydanında “topçular”ı məğlub edərək fərqi minimuma endirdilər
Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİR + VİDEO
21:38
Futbol

Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİR + VİDEO

“Ştutqart”ı darmadağın edən komanda vaxtından əvvəl çempionluğunu rəsmiləşdirib
Liqa 1: “Renn”dən səfərdə darmadağın - YENİLƏNİR
21:25
Futbol

Liqa 1: “Renn”dən səfərdə darmadağın - YENİLƏNİR

Esteban Lepolun parladığı matçda qonaqlar dördüncü pilləyə yüksəliblər
Superliqa: “Beşiktaş” Samsunda beş dəqiqəyə darmadağın oldu - YENİLƏNİR
20:31
Futbol

Superliqa: “Beşiktaş” Samsunda beş dəqiqəyə darmadağın oldu - YENİLƏNİR

“Qara-ağlar” qısa müddətdə buraxılan qollarla şoka düşdülər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ”nin isə liqada qalmaq uğrunda mübarizəsi davam edir

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb