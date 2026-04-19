Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qəbələ” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turuna yekun vurulur. Günün ikinci qarşılaşması Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sumqayıt” “Qəbələ”nı qəbul edəcək.
Oyun saat 18:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, ev sahibi komanda 32 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsindədir. “Qəbələ” isə 19 xalla 11-cidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
19 aprel
19:30. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Əkbər Əhmədov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu.