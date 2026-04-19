Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qəbələ” ilə üz-üzə

19 Aprel 2026 12:15
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turuna yekun vurulur. Günün ikinci qarşılaşması Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sumqayıt” “Qəbələ”nı qəbul edəcək.

Oyun saat 18:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, ev sahibi komanda 32 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsindədir. “Qəbələ” isə 19 xalla 11-cidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
19 aprel
19:30. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Əkbər Əhmədov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futbol afişası: Bu gün keçiriləcək oyunlar
11:09
Futbol

Futbol afişası: Bu gün keçiriləcək oyunlar

“Mançester Siti” və “Arsenal” çempionluq yarışında münasibətləri aydınlaşdıracaqlar
Messi dubl edərək karyerasının 905-ci qolunu vurdu - VİDEO
10:56
Futbol

Messi dubl edərək karyerasının 905-ci qolunu vurdu - VİDEO

Florida təmsilçisi MLS-də məğlubiyyətsizlik seriyasını altı oyuna çatdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək
09:45
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində yer alıb
Mauro İkardi tarixə düşdü: Türkiyə karyerasının ən erkən qolu
09:25
Futbol

Mauro İkardi tarixə düşdü: Türkiyə karyerasının ən erkən qolu

Argentinalı ulduz Ankara səfərində rekorda imza atıb
“Yuventus” yay transfer pəncərəsində azarkeşləri sevindirməyə hazırlaşır
08:47
Futbol

“Yuventus” yay transfer pəncərəsində azarkeşləri sevindirməyə hazırlaşır

Turin klubu heyətini dünya ulduzları ilə gücləndirməyi planlaşdırır
Luis Enrike barmağını ötən ilki nəticəyə tuşladı
07:53
Futbol

Luis Enrike barmağını ötən ilki nəticəyə tuşladı

PSJ-nin baş məşqçisi Çempionlar Liqasındakı rəqibini Avropanın ən yaxşılarından biri adlandırıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı