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“Mançester Yunayted” “Lill”in hücumçusu ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyun 2026 21:41
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“Mançester Yunayted” “Lill”in hücumçusu ilə maraqlanır

“Mançester Yunayted” “Lill”in belçikalı hücumçusu Matias Fernandes-Pardo ilə maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə Sky Sports-a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, belçikalı futbolçunun transferi Coşua Zirkzeenin komandadakı gələcəyindən asılı olacaq. Niderlandlı futbolçu hələ “Mançester Yunayted”də özünü tam təsdiqləməyib, lakin komandaya müsbət təsir göstərir. Zirkzeenin satışı ilə bağlı qərar hələ verilməyib.

Matias Fernandes-Pardo “Anderlext”, “Mexelen”, “Lill” və “Genk”də oynayıb. Keçən mövsüm 41 matçda Fernandes-Pardo səkkiz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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