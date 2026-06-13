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Almaniya millisi DÇ-2026-nın 1/4 finalına çıxmağı uğur sayacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyun 2026 19:00
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Almaniya millisi DÇ-2026-nın 1/4 finalına çıxmağı uğur sayacaq

Almaniya milli komandasının DÇ-2026 üçün daxili məqsədi yarışın dörddəbir finalına çıxmaqdır.

İdman.Biz-in Sky Sport Germany-yə istinadən məlumatına görə, əgər onlar bu məqsədə çatsalar, Almaniya Futbol Assosiasiyası (DFB) milli komandanın çıxışını uğurlu hesab edəcək.

2018 və 2022-ci il dünya çempionatlarında Almaniya qrup mərhələsini keçə bilməmişdi.

DÇ-2026-da Almaniya milli komandası Kürasao (14 iyun), Kot-d'İvuar (20 iyun) və Ekvador (25 iyun) ilə bir qrupda oynayacaq.

Qrup mərhələsi 11-27 iyun tarixlərində davam edəcək. Komandalar bir-biri ilə dairəvi sistemdə (hər biri üç oyun) oynayırlar. Hər qrupdan ilk iki yeri tutan komanda, həmçinin üçüncü yeri tutan səkkiz ən yaxşı komanda pley-offa vəsiqə qazanacaq.

İdman.Biz
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