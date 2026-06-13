Avstraliyanın baş məşqçisi: “Türkiyəyə qarşı hansı üstünlüyümüzün olduğunu bilirik”

2026-cı il dünya çempionatının D qrupunda Türkiyə millisi ilə qarşılaşacaq Avstraliya yığmasının baş məşqçisi Toni Popoviç oyunöncəsi fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis dünya çempionatında hər matça uğurlu başlamağın vacib olduğunu vurğulayıb.
“Rəqibinizin kim olmasından asılı olmayaraq, hər zaman yaxşı başlamaq istəyirsiniz. Sabah çox güclü rəqiblə qarşılaşacağıq, amma biz hazırıq. Əlbəttə ki, qələbə qazanmaq istəyirik, məqsədimiz budur. Türkiyəyə qarşı hansı məqamlarda üstünlüyümüzün olduğunu bilirik, amma bunu indi açıqlamayacağam. Qrupdakı bütün komandalar bizi məğlub edəcəklərini iddia edəcəklər. Əsas məsələ bizim hazır olmağımız və əlimizdən gələni etməyimizdir. Uzun müddətdir bu oyuna hazırlaşırıq. Matç saatında tam hazır olacağıq”, - deyə Popoviç bildirib.
Baş məşqçi rəqibin heyətində Hakan Çalhanoğlu kimi ulduz futbolçuların olmasına isə belə münasibət bildirib.
“Türkiyənin qələbəsini gözləyən çox insan var. Bizim vəzifəmiz həmin gözləntilərin əksini sübut etməkdir. Sabah da bunu etməyə çalışacağıq”, - deyə Avstraliya millisinin çalışdırıcısı vurğulayıb.