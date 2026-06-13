Braziliya dünya çempionatına start verir, Türkiyə uzun fasilədən sonra planetin ən böyük idman turnirində - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının üçüncü oyun günü turnirin startındakı ən maraqlı günlərdən biri olmağa namizəddir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün müxtəlif hədəflərlə mundiala qatılan bir sıra yığmalar mübarizəyə qoşulacaq. Onların arasında ənənəvi favoritlərdən sayılan Braziliya da var, dünya çempionatında iştirakın özü böyük uğur hesab olunan Haiti və Şotlandiya da.
Qətər – İsveçrə (13 iyun, 23:00, vaxt Bakı vaxtı ilə göstərilib)
Qətər mundiala Santa-Klarada İsveçrə ilə oyunla başlayacaq. 2022-ci ildə ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatında uğursuz çıxış edən komanda bu dəfə daha rəqabətədavamlı oyun nümayiş etdirməyə çalışacaq.
Rəqiblər indiyədək cəmi bir dəfə üz-üzə gəliblər. 2018-ci ilin noyabrında keçirilən yoldaşlıq matçında Qətər gözlənilmədən 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
İsveçrə qarşılaşmanın favoriti hesab olunur. Murat Yakının komandası ardıcıl altıncı dünya çempionatında iştirak edir. Qranit Caka və Rikardo Rodriges kimi təcrübəli futbolçular komandanın əsas gücüdür. Xulen Lopeteqinin rəhbərlik etdiyi Qətər isə müəyyən problemlərlə üzləşsə də, sürpriz etməyə ümid edir.
Kağız üzərində üstünlük İsveçrənin tərəfində olsa da, Qətər bu rəqibə qarşı uğurlu oynaya bildiyini artıq sübut edib.
Braziliya – Mərakeş (14 iyun, 02:00)
Günün mərkəzi oyunu İst-Raterfordda Braziliya və Mərakeş arasında keçiriləcək.
Beşqat dünya çempionları üçün bu görüş altıncı titula gedən yolun ilk addımıdır. Mərakeş isə son illərin ən güclü komandalarından biri statusunu təsdiqləməyə çalışacaq.
Tərəflər indiyədək üç dəfə qarşılaşıblar. Braziliya 1997 və 1998-ci illərdə qalib gəlib. Son görüş isə 2023-cü ildə baş tutub və Mərakeşin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Karlo Ançelottinin komandası mundiala itkilərlə başlayır. Neymar heyətdə yer almır. Mərakeşdə də problemlər var. Nayef Aqerd və Abde Ezzalzuli turniri buraxırlar. Buna baxmayaraq, afrikalılar DÇ-2022-də yarımfinala yüksələn heyətin əsas hissəsini qoruyublar.
Favorit Braziliya sayılsa da, Mərakeş artıq futbol nəhənglərinə qarşı uğurlu çıxış edə bildiyini göstərib.
Haiti – Şotlandiya (14 iyun, 05:00)
Foksborodakı qarşılaşma hər iki komanda üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Şotlandiya 1998-ci ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında çıxış edir. Haiti isə yarım əsrdən çox fasilədən sonra mundiala qayıdıb.
Komandalar daha əvvəl heç vaxt qarşılaşmayıblar. Bu görüş onların tarixində ilk duel olacaq.
Stiv Klarkın rəhbərlik etdiyi Şotlandiya daha təcrübəli heyətə malikdir. Komandanın liderlərindən Skott Maktomineyin sıraya dönməsi də əlavə üstünlük sayılır.
Haiti isə təcrübə çatışmazlığını yüksək motivasiya və sürətli hücum oyunu ilə kompensasiya etməyə çalışacaq. Heyətdə Avropada çıxış edən bir neçə futbolçu da var.
Şotlandiya favorit hesab edilsə də, dünya çempionatlarının ilk oyunları tez-tez gözlənilməz nəticələrlə yadda qalır.
Avstraliya – Türkiyə (14 iyun, 08:00)
Oyun gününün son qarşılaşması Vankuverdə Avstraliya və Türkiyə arasında keçiriləcək.
ABŞ-nin Paraqvay üzərində qələbəsindən (4:1) sonra D qrupunda bu matçın əhəmiyyəti daha da artıb.
Komandalar əvvəllər iki dəfə qarşılaşıblar və hər iki oyunda Türkiyə qalib gəlib. Türklər 2004-cü ildə rəqibini 3:1 və 1:0 hesabları ilə məğlub ediblər.
Türkiyə millisi 2002-ci ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edir. Həmin mundialda komanda sensasion şəkildə bürünc medal qazanmışdı. Vinçentso Montellanın yetirmələrindən gözləntilər böyükdür.
Avstraliya isə ənənəvi olaraq nizam-intizamlı oyuna, təşkilatlanmış müdafiəyə və yüksək fiziki hazırlığa güvənir. "Sokkeruz" ləqəbli komanda dəfələrlə daha güclü rəqiblərə problem yaratmağı bacarıb.
Mütəxəssislər cüzi üstünlüyü Türkiyəyə versələr də, bu qarşılaşma günün ən çətin proqnozlaşdırılan oyunlarından biri hesab olunur.