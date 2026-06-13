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Bir gündə ABŞ-nin qəhrəmanına çevrilən Baloqanın maraqlı həyat hekayəsi

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyun 2026 18:29
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Bir gündə ABŞ-nin qəhrəmanına çevrilən Baloqanın maraqlı həyat hekayəsi

Futbol üzrə ABŞ millisinin hücumçusu Baloqan maraqlı həyat hekayəsi ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun ABŞ vətəndaşlığı alması tamamilə təsadüf nəticəsində baş verib.

2001-ci ildə Baloqanın anası, Londondan olan Florens hamiləliyinin səkkizinci ayında istirahət üçün Nyu-Yorka yollanıb. Lakin geri qayıtmaq istəyərkən aviaşirkət əməkdaşları onun təyyarəyə minməsinə icazə verməyiblər. Buna səbəb hamiləliyin son dövründə uçuşun təhlükəli hesab olunması olub.

Nəticədə Florens ABŞ-da qohumlarının yanında qalmalı olub və oğlunu planlaşdırıldığı kimi Londonda deyil, Bruklində dünyaya gətirib. Beləliklə, Folarin doğulduğu ölkənin vətəndaşlığını əldə edib.

Bir neçə ay sonra ailə yenidən İngiltərəyə qayıdıb. Baloqan 7 yaşından 19 yaşınadək “Arsenal” akademiyasında yetişib. O, İngiltərə millisinin bütün aşağı yaş qruplarında çıxış etsə də, əsas yığmaya dəvəti ABŞ-dən alıb və bu təklifi qəbul edib.

25 yaşlı futbolçu bu gün dünya çempionatında Paraqvaya qarşı keçirilən oyunda dubl edərək ABŞ millisinin 4:1 hesablı qələbəsində əsas pay sahiblərindən biri olub. Beləliklə, Baloqan mundial debütünü yaddaqalan performansla qeyd edib.

İdman.Biz
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