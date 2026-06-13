Braziliya azarkeşləri Tayms-Skveri karnavala çeviriblər - VİDEO

Futbol üzrə Braziliya millisinin azarkeşləri Nyu-Yorkun simvollarından biri olan Tayms-Skver meydanında möhtəşəm futbol bayramı təşkil ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeşlər şəhərin mərkəzini Braziliya bayraqlarının yaşıl-sarı rənglərinə bürüyərək mahnılar oxuyub, rəqslər edib və əsl karnaval ab-havası yaradıblar.
Mundialın ABŞ-da start götürməsindən sonra baş tutan bu rəngarəng yürüş turnirin ilk günlərinin ən yaddaqalan hadisələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
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Braziliyalı fanatlar komandanın Mərakeşlə qarşılaşması öncəsi böyük coşqu nümayiş etdirərək Nyu-Yorkun ən məşhur məkanlarından birini futbol bayramına çeviriblər. Qeyd edək ki, dünya çempionatında üçüncü günün oyunları çərçivəsində, 14 iyun, Bakı vaxtı ilə 02:00-da Braziliya Mərakeşlə qarşılaşacaq.
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Dünya çempionatının üçüncü oyun günündə azarkeşləri dörd maraqlı qarşılaşma gözləyir
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