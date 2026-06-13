İtaliyalı nazir FIFA prezidentinin zarafatına sərt reaksiya verib

İtaliyanın idman naziri Andrea Abodi FIFA prezidenti Canni Infantinonun İtaliya millisinin dünya çempionatına qatıla bilməməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, İnfantino daha əvvəl italiyalıların dünya çempionatının final mərhələsinə yalnız turnirdə 64 komanda iştirak etsə vəsiqə qazana biləcəyini söyləmişdi.
“İtaliya ilə Meksika arasında məsafə çox böyük olduğuna görə, yəqin ki, bu zarafatı anlamaq üçün onunla telefonla danışmalı olacağıq”, - deyə İtaliyanın idman naziri açıqlamasında bildirib.
Qeyd edək ki, İtaliya millisi bu ilin aprelində Bosniya və Herseqovinaya penaltilər seriyasında məğlub olaraq ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib.