13 İyun 2026
AZ

İtaliyalı nazir FIFA prezidentinin zarafatına sərt reaksiya verib

Futbol
Xəbərlər
13 İyun 2026 14:21
63
İtaliyalı nazir FIFA prezidentinin zarafatına sərt reaksiya verib

İtaliyanın idman naziri Andrea Abodi FIFA prezidenti Canni Infantinonun İtaliya millisinin dünya çempionatına qatıla bilməməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İnfantino daha əvvəl italiyalıların dünya çempionatının final mərhələsinə yalnız turnirdə 64 komanda iştirak etsə vəsiqə qazana biləcəyini söyləmişdi.

“İtaliya ilə Meksika arasında məsafə çox böyük olduğuna görə, yəqin ki, bu zarafatı anlamaq üçün onunla telefonla danışmalı olacağıq”, - deyə İtaliyanın idman naziri açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, İtaliya millisi bu ilin aprelində Bosniya və Herseqovinaya penaltilər seriyasında məğlub olaraq ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin futbolçusu evlənib
14:42
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin futbolçusu evlənib - FOTO/VİDEO

Toy mərasimi Zaqatalada baş tutub
Rüfət Abbasov: “Neftçi”yə qayıtmaq mənim üçün qürurdur”
14:01
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abbasov: “Neftçi”yə qayıtmaq mənim üçün qürurdur”

Futbolçu Ayxan Abbasovun ona göstərdiyi etimadı xüsusi qeyd edib
“Şəfa” Tərlan Quliyevlə müqaviləni yeniləyib
13:40
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” Tərlan Quliyevlə müqaviləni yeniləyib

Klub rəsmi məlumat yayıb
“Turan Tovuz” “Zenit”in sabiq qapıçısını transfer edir
13:03
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” “Zenit”in sabiq qapıçısını transfer edir

Yeqor Baburin karyerası ərzində “Zenit”, “Rostov” və “Krasnodar” kimi klublarda çıxış edib
İbrahimoviçdən Yamal barədə heyranedici sözlər
12:25
Futbol

İbrahimoviçdən Yamal barədə heyranedici sözlər

İsveçli əfsanə gənc futbolçuya böyük ümid bəslədiyini bildirib
Arsen Ağcabəyov: “Bu keçid karyerama müsbət təsir edəcək”
12:05
Azərbaycan futbolu

Arsen Ağcabəyov: “Bu keçid karyerama müsbət təsir edəcək”

“Şəfa”nın yeni transferi daha çox çalışaraq milli komandaya yüksəlmək istəyir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq