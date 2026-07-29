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Avropa liqaları İnfantinonun mundialdakı payını satmaq planını pisləyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 İyul 2026 23:33
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Avropa liqaları İnfantinonun mundialdakı payını satmaq planını pisləyib

Avropa Liqaları Şurası, FIFA prezidenti Canni İnfantinonun dünya çempionatındakı payını özəl investorlara satmaq planları ilə bağlı mediada yayılan xəbərlərdən sonra açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqası, İspaniya La Liqası və İtaliya A Seriyasının nümayəndələri bu qərarı dəstəkləyiblər. Lakin Almaniya Bundesliqasının və Fransa Liqa 1-in mətbuat xidmətləri açıqlamaya cavab verməyib.

“FIFA-nın prezidentinin kommersiya və tədbirlərlə bağlı əməliyyatları idarə etmək üçün yeni bir törəmə müəssisə yaratmaq üçün özəl investisiya cəlb etmək variantlarını nəzərdən keçirdiyini açıqlaması qlobal futbolun inkişafı üçün ehtiyatsız və bölücü bir addımdır.

Dünya Kuboku satılmamalıdır. Bu, FIFA prezidentinin özəl investisiya aktivi deyil. Onun dəyəri günbəgün bu məsələdə səs və ya söz sahibi olmayan liqalar, klublar, oyunçular və azarkeşlər tərəfindən yaradılır. Avropa Liqaları bu təklifi qətiyyətlə rədd edir.

Futbolun uğuru həmişə piramidal, açıq struktur və daxili və beynəlxalq futbol arasında incə bir tarazlığa əsaslanıb. Kommersiya imkanları bu təməlləri dəstəkləməlidir, onları dəyişdirmək riski daşımamalıdır.

Bu qeyri-şəffaf proses və birtərəfli təklif FIFA-nın uzun müddətdir mövcud olan qərar qəbuletmə modelinin bir hissəsidir - bu model Avropa liqalarını FIFA-nın beynəlxalq oyun təqviminə qərarlar qəbul etməsinin dominant mövqedən sui-istifadə təşkil etdiyi və Avropa rəqabət qanununu pozduğu əsas gətirilərək Avropa Komissiyasına şikayət etməyə sövq edib.

Təqvim və yarışlarla bağlı təkliflər şəffaf, hesabatlı və inklüziv proseslər vasitəsilə, maraqları olan bütün maraqlı tərəflərin mənalı iştirakı və razılığı ilə hazırlanmalıdır." Avropa Birliyi Ədalət Məhkəməsinin 2023-cü il Super Liqa qərarında açıq şəkildə tələb olunduğu kimi, təsirlənir. Bu məsələ ilə bağlı Avropa Komissiyası ilə məhsuldar görüşlər keçirdik və əminik ki, onların hüquqi qərarları azarkeşlərin və futbol ictimaiyyətinin maraqlarına xidmət etməyə davam edəcək.

Avropa liqaları oyunun uzunmüddətli maraqlarını qorumaq üçün UEFA ilə işləməyə davam edəcək. Əminik ki, dünya üzrə federasiyalar/milli assosiasiyalar da eyni şeyi edəcək, FIFA prezidentinin bu təklifini diqqətlə öyrənəcəklər".
Əvvəllər İnfantinonun şəxsən on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək bir satış planı hazırladığı və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqların aparıldığı bildirilirdi. Bir sıra futbol təşkilatları və idman xadimləri qərarı pisləyiblər”, - Avropa Liqaları Şurasının açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
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