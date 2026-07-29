Mikel Arteta “Arsenal”ın heyətinin güclənəcəyini açıqlayıb

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta yay transfer pəncərəsində heyəti gücləndirəcəklərini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 2025/2026 mövsümündə “Arsenal” 38 oyunda 85 xal qazanaraq İngiltərə çempionu olub. London klubu həmçinin Çempionlar Liqasının finalında PSJ-yə məğlub olub.
“Çox şey baş verir. Hamımız bu transfer pəncərəsinin kontekstindən xəbərdarıq. Sahiblərindən tutmuş idarə heyətinə, idman direktoruna və şəxsən özümə qədər bu klubu növbəti səviyyəyə qaldırmaq istədiyimizi bilirik. Bunun üçün daha güclü heyət, daha güclü oyunçular tələb olunacaq. Oyunumuzu inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün harada imkanlarımız olduğunu və buna nail olmaq üçün nəyin lazım olduğunu müəyyən etdik. Ümid edirəm ki, bütün bunları çox tezliklə konkret formaya salmağa başlaya bilərik”, - deyə Arteta klubun rəsmi saytında bildirib.