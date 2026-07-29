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“Kayrat” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 İyul 2026 23:01
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“Kayrat” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib

2026/2027 Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ikinci oyununda Qazaxıstanın "Kayrat" komandası Kiprin "Omonia" komandasını qəbul edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Oyun Qazaxıstanın Almatı şəhərindəki Mərkəzi Stadionda keçirildi. Ev sahibi komanda əsas vaxtdan sonra 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. 37-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın hücumçusu Edmilson Luis Matanın ötürməsindən sonra əsas vaxtda yeganə qolu vurub.

İlk matç 1:0 hesabı ilə Kipr komandasının xeyrinə bitdiyindən komandalar qalibi əlavə vaxtda müəyyən etməyə cəhd göstəriblər. Əlavə vaxtda qol vurulmadığından qalib penaltilərlə müəyyənləşib.

26-cı dəqiqədə “Omoniya”nın hücumçusu Andronikos Kakoulis birbaşa qırmızı vərəqə alıb. 111-ci dəqiqədə müdafiəçi Senou Kulibali ikinci sarı vərəqə alıb və bu, Kipr klubunun oyunun qalan hissəsini doqquz nəfərlə keçirməsinə səbəb olub.

Qazaxıstan komandası penaltilər seriyasında üstün olub – 6:5.

Turnirin növbəti turunda "Kayrat" "Levski" - "Universitatea Krayova" cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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