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“Bavariya”nın idman direktoru: “Olisenin “Real”a transferi mövzusu bitib”

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 İyul 2026 22:38
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“Bavariya”nın idman direktoru: “Olisenin “Real”a transferi mövzusu bitib”

“Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl cinah oyunçusu Maykl Olisenin “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl media dəfələrlə "Los Blancos"un prezidenti Florentino Perezin oyunçuya olan marağı barədə məlumat vermişdi.

“Dünya çempionatı boyunca Maykl ilə əlaqə saxladım. O, mənə Manu Kone ilə gözəl bir şəkil göndərdi. O vaxtlar “Borussiya Mönhenqladbax”la müqavilə bağladığım Manu Kone. Maykldan milli komandada geyindiyi 11 nömrəli formanı götürmək istəyib-istəmədiyini soruşduq. O, “Xeyr, 17 nömrəsini saxlamaq istəyirəm” cavabını verdi. Bu, tamamilə normal bir söhbət idi.

Şayiələrin böyüməsini izləmək əyləncəli idi. Düşünürdüm ki, “Real Madrid” və biz mövqeyimizi açıq şəkildə bildirmişik və bu məlumatın yalan olduğunu bildirmişik. Ümid edirəm ki, bu məsələ bitib. Maykl Asiya turundan sonra qayıdacaq və ümid edirəm ki, futboldan zövq almağa davam edəcək. Biz sadəcə belə bir oyunçunun yanımızda olmasına şadıq”, - deyə "Bayern & Germany" Eberlin sosial media hesabında bildirib.

İdman.Biz

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