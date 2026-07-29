“Bayer” yoldaşlıq oyununda “Genk”i darmadağın edib

Almaniyanın "Bayer Leverkuzen" klubu ilə Belçikanın "Genk" klubu arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Almaniyanın Leverkuzen şəhərindəki "Ulrich-Haberland-Stadion" stadionunda baş tutub. Almaniya komandası oyunu 4:0 hesablı qələbə ilə başa vurub.
"Bayer"in müdafiəçisi Yanuel Belossian doqquzuncu dəqiqədə hesabı açıb. 42-ci dəqiqədə hücumçu Natan Tella Leverkuzen klubunun üstünlüyünü ikiqat artırıb. 50-ci dəqiqədə hücumçu Afonso Moreyra ev sahibi komandanın üçüncü qolunu vurub. 54-cü dəqiqədə hücumçu Kristian Kofane hesabı 4:0 edib.
Bundan əvvəl "Bayer Leverkuzen" Regional Liqanın "Kickers Offenbax" komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.