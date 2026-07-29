29 İyul 2026
AZ

“Çelsi” Cordan Henderson transferini tamamlayır

Futbol
Xəbərlər
29 İyul 2026 17:55
107
“Çelsi” Cordan Henderson transferini tamamlayır

İngiltərənin “Brentford” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Cordan Henderson “Çelsi”yə keçməyə yaxındır.

İdman.Biz “The Times”a istinadən xəbər verir ki, “Brentford” 36 yaşlı futbolçunun müqaviləsini qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv etməyə razılaşıb. Bununla Hendersonun “Çelsi”yə azad agent kimi keçidinin qarşısındakı əsas maneə aradan qalxıb.

İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi London komandası ilə danışıqların son mərhələsindədir. Hendersonun “Çelsi”nin layihəsinə razılıq verdiyi bildirilir.

Təcrübəli futbolçunun “Brentford”la müqaviləsinin müddətinin bitməsinə bir il qalırdı. Henderson 2025-ci ildə “Ayaks”dan ayrıldıqdan sonra İngiltərə komandasına keçib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” “Barselona”da Alvaresə alternativ tapıb
18:42
Dünya futbolu

“Arsenal” “Barselona”da Alvaresə alternativ tapıb

Ferran Torres 2025/26 mövsümündə La Liqada 16 qol vurub
“Mançester Yunayted” üçüncü yarımmüdafiəçi üçün iki namizəd seçdi
18:26
Futbol

“Mançester Yunayted” üçüncü yarımmüdafiəçi üçün iki namizəd seçdi

İngiltərə komandası Karlos Baleba və Manu Kone arasında seçim edəcək
“Milan” gənc fransalı müdafiəçini transfer etdi
18:13
Futbol

“Milan” gənc fransalı müdafiəçini transfer etdi

İtaliya nəhəngi heyətini perspektivli futbolçu ilə gücləndirib
“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq
17:58
Futbol

“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

Klub azarkeşləri qarşılaşmada komandaya dəstək olmağa çağırıb
Azərbaycan FIFA-dan 40 milyon dollara qədər vəsait ala bilər
17:48
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan FIFA-dan 40 milyon dollara qədər vəsait ala bilər

İnfantino yeni kommersiya strukturuna dəstək müqabilində federasiyalara çoxmilyardlıq maliyyələşdirmə planı təklif edib
“Rayo Valyekano” stadionundan məhrum edildi
17:37
Futbol

“Rayo Valyekano” stadionundan məhrum edildi

Madrid rəhbərliyi ciddi nöqsanlara görə komandanın arenadan istifadəsini dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq