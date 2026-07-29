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“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

Futbol
Xəbərlər
29 İyul 2026 17:58
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“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək “Zirə” - “Payde” (Estoniya) oyununun biletləri sabah satışa çıxarılacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

Saat 12:00-dan etibarən Sumqayıt şəhər stadionunun kassasında satışda olacaq biletlərin qiymətləri sektorlara əsasən müvafiq olaraq 5 və 10 manat təşkil edir.

Qeyd edək ki, “Zirə” - “Payde” görüşü sabah, saat 20:00-da Sumqayıt şəhər stadionunda start götürəcək. Tərəflər arasında ötən həftə baş tutan ilk görüşdə rəqib 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
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