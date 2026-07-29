29 İyul 2026
AZ

“Milan” gənc fransalı müdafiəçini transfer etdi

Futbol
Xəbərlər
29 İyul 2026 18:13
71
“Milan” gənc fransalı müdafiəçini transfer etdi

İtaliyanın “Milan” futbol klubu fransalı müdafiəçi Sankun Diavaranın transfer etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz klubun yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı futbolçu Fransanın “Trua” klubundan transfer olunub və onunla 30 iyun 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Sazişdə müqavilənin müddətinin uzadılması ilə bağlı bənd də yer alıb.

Diavara son altı ili “Trua”nun sistemində keçirib və əsas komandada debütünü 2024-cü ilin noyabrında Fransa Kuboku oyununda edib. O, 2025/26 mövsümündə bütün turnirlərdə 17 matçda meydana çıxaraq komandasının Liqa 2-nin qalibi olmasına kömək edib.

Uğurlu çıxışı sayəsində Diavara Fransa futbolunun ən perspektivli gənc müdafiəçilərindən biri hesab olunur. O, “Milan”da 13 nömrəli formanı geyinəcək. “Transfermarkt”ın məlumatına görə, transferin dəyəri 2 milyon avro təşkil edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” “Barselona”da Alvaresə alternativ tapıb
18:42
Dünya futbolu

“Arsenal” “Barselona”da Alvaresə alternativ tapıb

Ferran Torres 2025/26 mövsümündə La Liqada 16 qol vurub
“Mançester Yunayted” üçüncü yarımmüdafiəçi üçün iki namizəd seçdi
18:26
Futbol

“Mançester Yunayted” üçüncü yarımmüdafiəçi üçün iki namizəd seçdi

İngiltərə komandası Karlos Baleba və Manu Kone arasında seçim edəcək
“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq
17:58
Futbol

“Zirə” - “Payde” matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

Klub azarkeşləri qarşılaşmada komandaya dəstək olmağa çağırıb
“Çelsi” Cordan Henderson transferini tamamlayır
17:55
Futbol

“Çelsi” Cordan Henderson transferini tamamlayır

London təmsilçisi 36 yaşlı yarımmüdafiəçini azad agent kimi heyətinə qatmağa yaxındır
Azərbaycan FIFA-dan 40 milyon dollara qədər vəsait ala bilər
17:48
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan FIFA-dan 40 milyon dollara qədər vəsait ala bilər

İnfantino yeni kommersiya strukturuna dəstək müqabilində federasiyalara çoxmilyardlıq maliyyələşdirmə planı təklif edib
“Rayo Valyekano” stadionundan məhrum edildi
17:37
Futbol

“Rayo Valyekano” stadionundan məhrum edildi

Madrid rəhbərliyi ciddi nöqsanlara görə komandanın arenadan istifadəsini dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq