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KONKAKAF İnfantinonun mundiala dair planlarına reaksiya verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 İyul 2026 20:04
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KONKAKAF İnfantinonun mundiala dair planlarına reaksiya verib

Şimali və Mərkəzi Amerika Futbol Konfederasiyası (KONKAKAF) FIFA prezidenti Canni İnfantinonun Dünya Kubokundakı payını özəl investorlara satmaq planları ilə bağlı məlumatlara reaksiya verib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl bildirilmişdi ki, İnfantino şəxsən ona on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək satış planı hazırlayır və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqlar aparılır. Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pisləyib.

“KONKAKAF bu barədə yalnız media xəbərləri və sonra mətbuat açıqlaması vasitəsilə məlumatlandırılıb. Biz lazımi prosesin olmamasından dərin narahatıq. Regionumuzda və bütövlükdə futbolda bir çoxlarının bu qədər detallı məsələnin müvafiq idarəetmə orqanları və maraqlı tərəflərlə heç bir müzakirə aparılmadan hazırlanıb ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı məyusluğunu bölüşürük. Futbolun liderləri olaraq, biz oyunun qoruyucularıyıq. FIFA, konfederasiyalar və hər bir assosiasiya həmişə idmanın maraqlarına uyğun hərəkət etmək üçün kollektiv məsuliyyət daşıyır. Verdiyimiz hər bir qərar yaxşı idarəetmə, güclü proseslər və uzunmüddətli planlaşdırma prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Bu, KONKAKAF-ın fəaliyyət göstərdiyi çərçivədir. Əminik ki, FIFA ailəsinin bütün üzvləri oxşar şəkildə hərəkət edəcəklər”, - qurumun məlumatında bildirilir.

İdman.Biz
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