Asiya Futbol Konfederasiyası İnfantinonun planına reaksiya verib

Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) FIFA prezidenti Canni İnfantinonun Dünya Kubokundakı paylarını özəl investorlara satmaq planları ilə bağlı məlumatlara cavab verib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl bildirilmişdi ki, İnfantino şəxsən on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək satış planı hazırlayır və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqlar aparılır.
“AFC qlobal futbolun gələcəyini gücləndirə biləcək innovativ yanaşmaların araşdırılmasının vacibliyini qəbul etsə də, bu miqyasda və əhəmiyyətli təşəbbüslər yaxşı idarəetmə, şəffaflıq və mənalı məsləhətləşmə prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Oyunun kommersiya və maliyyə gələcəyini dəyişdirə biləcək qərarlar hər hansı bir təklif müvafiq qərar qəbuletmə orqanına təqdim edilməzdən əvvəl konfederasiyalar, üzv assosiasiyalar və digər maraqlı tərəflərlə hərtərəfli, qabaqcıl əməkdaşlıq tələb edir.
AFC qəti şəkildə inanır ki, bütün maraqlı tərəflərə təklifin, o cümlədən onun idarəetmə, hüquqi, kommersiya və strateji təsirlərinin tam qiymətləndirilməsi üçün kifayət qədər məlumat və kifayət qədər vaxt verilməlidir. Belə bir proses hər hansı bir qərarın qlobal futbol ictimaiyyətinin kollektiv maraqlarını əks etdirməsini və FIFA-nın idarəetmə sisteminə etibar yaratmasını təmin etmək üçün zəruridir.
Altı qlobal futbol konfederasiyasından biri kimi Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) dünya futbolunun davamlı inkişafına sadiq qalır”, - konfederasiyanın açıqlamasında deyilir.
Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pisləyib və İnfantino FIFA üzv ölkələrinin hər birinə müqaviləni təsdiqləmələri şərti ilə 40 milyon dollar maliyyə dəstəyi təklif edib.