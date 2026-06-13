13 İyun 2026
AZ

Ronaldo: “Braziliyada dünyanın ən yaxşı futbolçuları və tarixin ən yaxşı məşqçilərindən biri var”

Futbol
Xəbərlər
13 İyun 2026 16:20
36
Ronaldo: “Braziliyada dünyanın ən yaxşı futbolçuları və tarixin ən yaxşı məşqçilərindən biri var”

Braziliya millisinin əfsanəvi futbolçusu Ronaldo 2026-cı il dünya çempionatında komandasının şanslarını dəyərləndirib.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, sabiq hücumçu yığmanın heyətinə və baş məşqçi Karlo Ançelottiyə böyük inam bəslədiyini bildirib.

“Bizdə dünyanın ən yaxşı futbolçuları və bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçilərindən biri var. Neymarın xüsusi istedadı və dahiliyi var. Onsuz keçinmək mümkün deyil. Ançelottinin seçimi əla qərardır”, - deyə Ronaldo vurğulayıb.

O, həmçinin Braziliya millisinin dünya çempionatında uğurlu çıxış etmək üçün kifayət qədər güclü heyətə malik olduğunu qeyd edib.

Qeyd edək ki, Neymar baş məşqçi Karlo Ançelottinin qərarı ilə DÇ-2026 üçün Braziliya millisinin heyətinə daxil edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kərim Rossi: “İsveçrə millisindən sürpriz gözləyirəm”
15:41
DÇ-2026

Kərim Rossi: “İsveçrə millisindən sürpriz gözləyirəm”

“Şamaxı” sabiq futbolçusu ölkəsinin mundialdakı hədəflərindən və mümkün nəticələrindən danışıb
Avstraliyanın baş məşqçisi: “Türkiyəyə qarşı hansı üstünlüyümüzün olduğunu bilirik”
15:19
DÇ-2026

Avstraliyanın baş məşqçisi: “Türkiyəyə qarşı hansı üstünlüyümüzün olduğunu bilirik”

Toni Popoviç rəqibi məğlub etməyə hazır olduqlarını bildirib
Elmar Baxşıyev: “ABŞ qrupdan çıxmağa ən yaxın komandadır”
15:00
DÇ-2026

Elmar Baxşıyev: “ABŞ qrupdan çıxmağa ən yaxın komandadır”

Sabiq məşqçi bu qarşılaşmanı qrupun ən balanslı matçlarından biri adlandırıb
Azərbaycan millisinin futbolçusu evlənib
14:42
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin futbolçusu evlənib - FOTO/VİDEO

Toy mərasimi Zaqatalada baş tutub
İtaliyalı nazir FIFA prezidentinin zarafatına sərt reaksiya verib
14:21
Futbol

İtaliyalı nazir FIFA prezidentinin zarafatına sərt reaksiya verib

FIFA prezidentinin 64 komandaya dair açıqlaması gərginliyə səbəb olub
Rüfət Abbasov: “Neftçi”yə qayıtmaq mənim üçün qürurdur”
14:01
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abbasov: “Neftçi”yə qayıtmaq mənim üçün qürurdur”

Futbolçu Ayxan Abbasovun ona göstərdiyi etimadı xüsusi qeyd edib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq