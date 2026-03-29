29 Mart 2026
Devid Bekhem: “Maykl Kerrikə ehtiyacımız var idi”

29 Mart 2026 16:33
İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunun əfsanəvi futbolçusu Devid Bekhem komandanın müvəqqəti baş məşqçisi Maykl Kerrikin fəaliyyəti barədə fikirlərini bölüşüb. Kerrik yanvar ayında “sükan arxasına” keçdikdən sonra çıxdığı 10 matçın yeddisində qələbə qazanaraq rəhbərliyin etimadını doğrultmağa başlayıb.

İdman.Biz “Mirror” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Bekhem Kerrikin kluba gətirdiyi “sakitlik” faktorunu xüsusi vurğulayıb.

O, müsahibəsində bildirib ki, bu cür atmosfer son 10 ildə "Old Trafford"da hiss olunmayıb:

“Düzünü desəm, son bir neçə ay son 10 ildən daha rahat keçib. Mayklı hər zaman bir məşqçi kimi bəyənmişəm. Onun kənardakı duruşunda bir sakitlik, hətta deyərdim ki, zəriflik var - istər sevinəndə, istərsə də qəzəblənəndə. Bu, bir menecer üçün çox vacibdir. Onun komandanı bir araya gətirmə tərzi inanılmazdır. Bir “Yunayted” azarkeşi kimi düşünürəm ki, bu, məhz bizə lazım olan şey idi”.

2026-cı ilin əvvəlində Ruben Amorim istefaya göndəriləndə “Mançester Yunayted” turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşmışdı. Kerrikin rəhbərliyi altında mümkün 30

xaldan 23-nü toplayan komanda artıq üçüncü sıraya yüksəlib və beşinci yerdəki “Liverpul”u altı xal qabaqlayır.

Klubun idman direktoru Ceyson Vilkoks və icraçı direktor Omar Berrada hələ ki, digər namizədlərlə rəsmi danışıqlara başlamayıblar. Baxmayaraq ki, siyahıda “Bornmut”dan Andoni İraola, “Kristal Palas”dan Oliver Qlasner və sabiq “Marsel”li Roberto De Zerbi kimi adlar var, Kerrik hazırda əsas favorit hesab olunur.

Maykl Kerrik özü isə gələcəyi ilə bağlı sualları cavablandırmaqdan yayınaraq, diqqətini Premyer Liqada qalan 7 oyuna yönəltdiyini bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO
17:37
Futbol

AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO

Azərbaycanlı mütəxəssislər Rusiya Futbol İttifaqının təşkil etdiyi beynəlxalq seminara qatılıblar
“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə
17:31
Futbol

“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə

Sandro Tonali və Elliot Anderson hədəfdədir
AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO
17:19
Futbol

AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO

Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində sonuncu mərhələnin məşğələləri keçirilib
Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır
15:53
Futbol

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır

Hücumçu “Qarabağ”da gözləntiləri doğrultmayıb
“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO
15:40
Futbol

“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO

Beynəlxalq fasilədən yararlanan futbolçular “Ciutat Esportiva”da fiziki hazırlıq keçiblər
Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı
15:11
Futbol

Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı

Rumıniya millisinin 80 yaşlı baş məşqçisi təcili xəstəxanaya yerləşdirilib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq