20 May 2026
AZ

“Vest Hem” Premyer Liqadan düşərsə, oyunçularını satacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 00:47
108
“Vest Hem” Premyer Liqadan düşərsə, oyunçularını satacaq

Londonun “Vest Hem Yunayted” klubu 2025/26 mövsümünün sonunda İngiltərə Premyer Liqasındakı yerini qoruya bilməsə, xeyli sayda oyunçu satışını planlaşdırır.

İdman.Biz bu barədə “The Guardian” istinadən bildirir.

Mənbəyə görə, klub maliyyə dayanıqlığını təmin etmək və Maliyyə Ədalətli Oyun qaydalarına riayət etmək üçün təxminən 100 milyon funt sterlinq (115 milyon avro) dəyərində oyunçu satmalı olacaq.

“Vest Hem” hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 36 xalla 18-ci yerdədir və 17-ci yerdəki “Tottenhem Hotspur”dan iki xal geridədir. Onların mövsümün sonuna bir oyunu qalıb, “Tottenhem”in isə iki oyunu var. “Tottenhem” “Çelsi”ni məğlub edərsə, “Vest Hem” Çempionşipə erkən düşə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bornmut” tarixində ilk dəfə avrokuboklarda yarışacaq
01:53
Dünya futbolu

“Bornmut” tarixində ilk dəfə avrokuboklarda yarışacaq

Mövsümün son oyununu “Bornmut” səfərdə “Nottingem Forest”lə oynayacaq
“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq şansını itirib
01:35
Dünya futbolu

“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq şansını itirib

“Çelsi” “Bornmut”un “Mançester Siti” ilə heç-heçə etməsindən sonra altıncı yerə çıxa bilməyib
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
Arteta məşqçilik karyerasında dördüncü kubokunu qazanıb
00:56
Dünya futbolu

Arteta məşqçilik karyerasında dördüncü kubokunu qazanıb

İspaniyalı mütəxəssis 2019-cu ilin dekabr ayından bəri “Arsenal”ı çalışdırır
“Arsenal” 22 ildən sonra çempion oldu!
00:32
Dünya futbolu

“Arsenal” 22 ildən sonra çempion oldu!

“Arsenal” 14-cü dəfə İngiltərə çempionu olub
UEFA çexiyalı məşqçi Petr Vlahovskini ömürlük futboldan kənarlaşdırıb
00:08
Dünya futbolu

UEFA çexiyalı məşqçi Petr Vlahovskini ömürlük futboldan kənarlaşdırıb

Vlahovski əvvəllər Çexiya qadın futbolunda perspektivli menecer hesab olunurdu

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər